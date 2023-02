Hoe vind je een astronaut terug op Mars? Nijmeegse studenten testen een raket en een ruimtepak

indebuurt.nl Terug in de tijd: zo zag de Albert Heijn Daalseweg er in 1963 uit

Wie in Nijmegen-Oost of in de buurt woont, doet vast weleens boodschappen bij de Albert Heijn Daalseweg. Hoelang zit die Appie er eigenlijk al? En hoe zag de winkel eruit in de jaren zestig? Bekijk hier de beelden!

