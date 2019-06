Hoe zit het nu met die Nuon-boete in Nijmegen-Noord? De oppositie wil het weten: ‘Bewoners zijn melkkoe’

Aanleiding is de uitzending van het tv-programma Nieuwsuur van afgelopen zaterdag. Daarin wordt aandacht besteed aan de deal die Nijmegen in 2012 sloot met energieleverancier Nuon over de aanleg van een warmtenet in Nijmegen-Noord. Omdat Nuon een alleenrecht vergaarde, kreeg de energieleverancier vrij spel. Gevolg: inwoners moeten diep in de buidel tasten voor hun energierekening. Overstappen naar een andere leverancier zou voor bewoners echter alleen mogelijk zijn als ze een ‘boete’ van 50.000 euro betalen. Maar dat is inmiddels verleden tijd, zo klinkt het. Het boetebeding zou niet meer van kracht zijn en de clausule zou ook geen onderdeel meer uitmaken van nieuwe koopovereenkomsten, zegt Tiemens in Nieuwsuur : ,,Die contracten worden veranderd en dat weten de inwoners ook. Daar heeft de Nuon ze over geïnformeerd.”

Harde datum

‘Wees geen beste jongetje van de klas’

Selman stoort zich ook aan de uitspraken die Tiemens doet in de uitzending van Nieuwsuur over de totstandkoming van het warmtenet in Nijmegen-Noord.



,,Volgens haar is dat moeizaam gegaan vanwege de bureaucratische procedures voorafgaand aan het besluit. Daarmee doelt ze wat mij betreft onder meer op de debatten die met de gemeenteraad zijn gevoerd. Ongehoord dat een democratisch proces wordt afgedaan als iets bureaucratisch.”



Jean-Paul Broeren, raadslid van DNF Stadspartij, ageert al langer tegen het warmtenet in Nijmegen-Noord. ,,Maar het is te makkelijk om nu alles op Tiemens af te schuiven. Het is immers al in 2012 misgegaan, toen was zij nog geen wethouder. Tegelijkertijd laat dit debacle wel weer zien dat je niet altijd het beste jongetje van de klas moet zijn als gemeente. Ik pleit voor meer realisme: niet halsoverkop meedoen met iedere milieumaatregel, maar ontwikkelingen even afwachten. Dan dupeer je geen bewoners.”