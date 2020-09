Hoeveel tijd hebben deze fietsendieven nodig om toe te slaan in Nijmegen?

Week voor sluiting brandt 129-jarige Millingse winkel af: ‘Treurig dat het zo moet eindigen’

22 september MILLINGEN - ,,De sokken en bolletjes wol dreven naar buiten. Dat leed doet je wat”, zegt een brandweerman die het vuur bij Het Kleine Winkeltje in Millingen aan de Rijn vannacht bluste. De vuurzee vernietigde in een klap de bijna 130-jarige historie van de textielzaak. Net voor de uitbaatster (71) definitief met de zaak had willen stoppen.