Hoge Raad bekrachtigt veroordeling Björn D. voor Malvertmoorden: 17 jaar en 6 maanden cel

Afval­dienst spoelt onkruid weg met 'El Knaller': 'Het ruikt naar groenten, heerlijk!'

Afvaldienst Dar heeft een nieuw wapen in de strijd tegen onkruid in de regio Nijmegen en Maas en Waal. De ‘waterknaller’ rijdt sinds deze zomer rond en is hard voor onkruid, maar zacht voor het milieu. Met bijna kokend water wordt het ongewenste groen bestreden.

