Hoger tarief mondzorgpraktijk wekt argwaan van waakhond NZa

Bijzondere huisdieren Sophie heeft een huis vol dode dieren: ‘De blik die een dier in z'n ogen heeft is prachtig’

7:30 NIJMEGEN - Sophie Kiela (31) uit Nijmegen knuffelt niet zozeer met haar huisdieren, maar bewonderen doet ze des te meer. Ook besteedt ze veel tijd en aandacht aan hun verzorging, of beter gezegd: dat deed ze. Kiela is namelijk preparateur. Een deel van haar huisdieren is opgezet.