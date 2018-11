Hogere boete voor onbedoeld schot Nijmeegse militair

Wie is de Nijmeegse of Hasseltse wielren­ster die Jonas (5) bij Apeldoorn aanreed?

11:01 Het kinderfeestje was twee maanden geleden zo leuk, maar eindigde in een drama voor de 5-jarige Jonas Maharjan uit Apeldoorn. Hij kwam in botsing met een wielrenster, brak zijn been en is nog altijd niet hersteld. Maar wie zat er op de fiets? De familie van Jonas wil heel graag met haar praten. Ze was die dag onderweg vanuit Nijmegen naar haar ouders in Hasselt.