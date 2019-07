Hogere straf na overvallen met bijlen en messen op supermarkten in Nijmegen

NIJMEGEN - De rechtbank heeft aan vier jongens die met bijlen en messen supermarkten in Nijmegen en Groesbeek overvielen, deels hogere straf opgelegd dan er was geëist.

De jongens, inmiddels 18, twee van 17 en een van 16, hebben tot 18 maanden jeugdgevangenis, waarvan 6 maanden voorwaardelijk opgelegd gekregen. Een van hen heeft jeugd-tbs gekregen. De identiteit van een vijfde vermeende overvaller is niet achterhaald.



In wisselende samenstelling hebben de vier met bijlen en messen overvallen gepleegd op de Jumbo in Groesbeek 9 november, de Lidl In Nijmegen 16 november en een van hen was ook betrokken bij een overval op de Jumbo in Malvert 12 oktober.



De drie oudste jongens werden ook veroordeeld voor vrijheidsberoving omdat ze personeel hebben vastgebonden, en voor onder meer drugsbezit.

Witte maskers

Overvallers met witte maskers wachtten het personeel bij Jan Linders afgelopen november in alle vroegte op bij het openen van de supermarkt. Ze dreigden met messen en bijlen, sloten de medewerkers op in de koelcel en gingen er met dertigduizend euro vandoor.



In Groesbeek werd in diezelfde maand bij een overval ’s avonds ook met bijlen en een mes gedreigd en werd het personeel vastgebonden. Datzelfde gebeurde die maand bij de Lidl. Een maand eerder werd de Jumbo in Malvert overvallen.

Vrijgesproken overval Jan Linders

De verdachten hebben geen van allen voor de jeugdkamer van de rechtbank in Arnhem iets willen zeggen over de verdenkingen. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht.



Alle jongens zijn vrijgesproken van een overval op de Jan Linders in Lent op 24 november 2018. Daarvoor zijn er wel aanwijzingen, maar niet genoeg bewijs, meent de rechtbank in tegenstelling tot de aanklager.