Holland Casino Nijmegen denkt over vertrek van Waalkade

Veel Holland Casino’s zijn gevestigd aan de rand van de stad, bij in- en uitvalswegen, zoals in Venlo en Breda. Bongers: ,,Dat is de trend. Het is niet ondenkbaar dat Holland Casino Nijmegen verhuist. Er zal een moment komen dat we gaan nadenken: wat gaan we doen? Blijven we hier of gaan we naar de rand van de stad? Maar er liggen geen concrete plannen.’’