'Hollands' Nightwish op metalfestival FortaRock in Nijmegen

7:03 NIJMEGEN - Enkele 'jonge schoften' staken de klassieke motor van Gilbert Rutten in brand. Ook twee weken later vechten woede en verdriet nog om voorrang in het hoofd van de Nijmegenaar na het verlies van zijn Honda Sabre V65 uit 1983. ,,Ik wil dat de daders weten wat ze aan hebben gericht.”