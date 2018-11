Hollen in het donker tijdens Zevenheuvelennacht

Roos Blokhuis van ARSV Passaat uit Papendrecht kwam zaterdag als eerste vrouw over de streep. Ze liep de 7 kilometer in 24:13 minuten. Eerste Nijmeegse werd Julia Samuelsson. Zij legde beslag op de tweede plaats in 25.51 minuten. Derde werd An Lenders van Venloop Running Team (26.27).



Bij de mannen werd de Zevenheuvelenloop gewonnen door Mark van Kessel van LGD Deurne in 21.53 minuten. Wybe Sesink van AV Cifla werd tweede in 22.05, de derde plaats was voor Dirk van Sijpveld uit Kesteren (22.57).



De Zevenheuvelennacht is een opmaat naar de Zevenheuvelenloop, die morgen wordt gehouden.