Homostel vlucht van Rusland naar Nijmegen: ‘We werden behandeld als criminelen’

Homo's en lesbiennes in Rusland moeten in het geheim leven, ‘vanwege achterlijkheid en haat’, zoals Grigorjeva op haar Facebookpagina schreef. Het is daarom dat Pavel (29) en Evgenii (28), een Russisch stel, hun land uit is gevlucht. Nu wonen de twee jonge mannen in Nijmegen. Want ze willen maar een ding: gelukkig worden samen.

‘Broers’ in Moskou

Voor de buitenwereld leefden ze in Moskou als broers in hun flat, zelfs hun ouders wisten niet dat ze een stel waren, daar praatten ze niet over. Want in Rusland worden homo's terug de kast in gestuurd: openlijk spreken over homoseksualiteit is sinds 2013 met een nieuwe wet tegen ‘homopropaganda’ verboden.



Toen Pavel Stosko en Evgenii Voitsekhovsky het eerste getrouwde homokoppel van Rusland bleek te zijn, moesten ze vluchten. Nu wonen Pavel en Evgenii in een appartement in Nijmegen. Hun leven in Rusland is gebroken. ,,We moeten een nieuw leven beginnen.”