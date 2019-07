Honderden extra starterswoningen voor Nijmegen-Noord

Volgens wethouder Noël Vergunst (Ruimtelijke Ontwikkeling) is de uitbreiding nodig als antwoord op de overspannen huizenmarkt. ,,We willen met nieuwe appartementen vooral starters tegemoet komen. Die kunnen nu nauwelijks aan een woning komen."

Hof van Holland

Honderden extra woningen -voor 1- en 2-persoonshuishoudens, een groot deel in de sociale sector - komen erbij op de nog vrijwel lege bouwvlek Hof van Holland. Die beslaat de rechthoek tussen de spoorlijn naar Arnhem, Spiegelwaal/Oosterhoutsedijk, De Oversteek en Graaf Alardsingel. ,,We willen met name meer bouwen aan de noordkant hiervan, bij station Lent."

Het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan staat bouwen toe tot 37 meter hoogte. ,,We willen dat aanpassen tot 60 meter, net zo hoog als het Van der Valkhotel dat er al staat. Stedenbouwkundig sluit dit zelfs beter op elkaar aan", aldus Vergunst .

Naast sociale huurwoningen komen er ook woningen bij met een huurprijs vanaf 720 euro. Met de extra inwoners krijgt dit stadsdeel ook meer horeca: 1450 in plaats van 900 vierkante meter.

Winkelhart

Hof van Holland zou al het meest stedelijke deel van de Waalsprong worden. Aanleg van een winkelhart zit eveneens in de bouwplannen. Met de uitbreiding van het aantal woningen wordt het geheel volgens Vergunst wat compacter. ,,Dat kan prima, omdat het dichtbij allerlei voorzieningen komt te liggen die we al gepland hebben voor de Hof van Holland. De nabijheid van station Lent is voor zo'n stadsgebied ook ideaal."

In totaal komen er nu 1900 woningen in Hof van Holland. Eerder was 1050 de planning. Vanwege behoud van groen zullen in een ander deel van Nijmegen-Noord, Vossenpels-Noord, 150 minder nieuwbouwwoningen gebouwd worden. Vergunst: ,,Per saldo bouwen we dan nog steeds 700 extra woningen."

Over drie jaar

Talis en Portaal zijn de woningcorporaties die de Hof van Holland vol bouwen. ,,We hopen voor het einde van dit jaar het nieuwe bestemmingsplan rond te hebben." Vergunst denkt dat over drie jaar al de eerste nieuwbouw bewoond kan worden. ,,Gaat alles volgens plan, dan is de hele Hof van Holland klaar over 4 á 5 jaar."