Honderden Gelderse studenten zitten zonder stageplaats, vooral tekort in regio Nijmegen

Het tekort rondom Nijmegen speelt met name in de sector Zorg en Welzijn. In Midden-Gelderland, van Zevenaar tot Arnhem, zijn 324 plaatsen tekort. Het tekort zit hier vooral in de richting ‘uiterlijke verzorging’.



In de Achterhoek zijn maar 28 plaatsen te weinig. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).



Er is nog geen eenduidig antwoord op de vraag waar die grote regionale verschillen vandaan komen. ,,Daar komt van ons een nadere analyse op’’, zegt Jenneke de Sain van SBB. Het is voor het eerst dat zij de stagetekorten zo duidelijk en lokaal in beeld hebben. ,,We weten dat het flink toegenomen is ten opzichte van vorig jaar, maar kunnen dus nog niet met cijfers vergelijken.’’