Honderden jongeren kregen al boete voor negeren van 1,5 meterregel

Column 't Plein Koop lokaal, die kreet herinnerde me aan de bloeiende schoenenin­du­strie van Nijmegen

8 mei Plots struikel ik over verhalen in de media over onze grote afhankelijkheid van productie ver weg. Door de coronacrisis ontdekken we dat we van landen als China en India afhankelijk zijn als het gaat om mondkapjes, desinfectiemiddelen en testkits.