Honderden nieuwe huizen in Veur-Lent: wordt Nijmegens Stadseiland volgeplempt met steen?

Nijmeegse cafés eerder dicht uit corona-angst: ‘Het hele nachtleven komt stil te liggen’

12 september NIJMEGEN - Als de terrassen om 01.00 moeten sluiten, dan gaan ook de deuren van het café dicht. Dat hebben zes horecaondernemers in de Bloemerstraat en Smetiusstraat met elkaar afgesproken. ,,Er zijn in Nijmegen al drie cafés gesloten vanwege besmettingen. We zijn doodsbenauwd dat ons dit ook overkomt.’’