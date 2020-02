Honderden woontorens mogelijk brandgevaarlijk, alleen al Nijmegen heeft er 12 op de zwarte lijst

Nijmegen is de eerste stad die een overzicht heeft gemaakt van de veiligheid van haar hoogbouw. Andere steden volgen later dit jaar.



Al in 2018 riep minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gemeentes op om een inventarisatie te maken van panden met een hoog risico op een uitslaande brand. Aanleiding was de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017, waarbij 72 mensen om het leven kwamen.