Hondje dat uit angst tussen twee muren kroop door brandweer bevrijd

Met z'n allen in de rij voor een oliebol in Nijmegen

13:23 NIJMEGEN - Oliebollen zijn een belangrijk onderdeel bij de laatste inkopen voor oudejaarsavond. In Nijmegen is de lekkernij op verschillende plekken te verkrijgen. Een daarvan is Banketbakkerij Looijenga: daar gaan de oliebollen na kerst als warme broodjes over de toonbank.