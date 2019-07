Hongerstaker in Nijmegen: ‘De dood is dichtbij maar ik heb een missie’

‘Dokken voor St. Steven als we willen blijven krupe’

13:48 NIJMEGEN - Het besluit om twee euro entree te vragen voor een bezoek aan de Stevenskerk in Nijmegen, roept uiteenlopende reacties op. De stichting die de kerk beheert, kondigde deze week een proef met entreeheffing aan die op 1 augustus begint. ‘Een kerk is het huis van God en staat open voor iedereen. Daar hoef je niet voor te betalen’, reageert een tegenstander op de website van De Gelderlander. Een ander vindt het jammer, ‘want straks kunnen mensen met (zeer) lage inkomens niet meer in de Stevenskerk terecht, een van de weinige gratis attracties in de stad’.