Hoofdagent uit Lent moet 44.000 euro smeergeld terugbetalen en krijgt 2,5 jaar cel

De straf is een halfjaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Zwolle vindt dat de hoofdagent, die na zijn aanhouding geschorst werd, het vertrouwen in de rechtstaat heeft geschonden. Door te zwijgen in het onderzoek en door ook niet op de zitting te verschijnen, heeft D. de J. uit Lent geen verantwoording afgelegd, zei de voorzitter dinsdag.



Het onderzoek naar de hoofdagent begon onder meer na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De melder ‘kende een agent’ die voor 1.500 euro informatie uit politiesystemen wilde doorgeven. Via het Team Criminele Inlichtingen kwam informatie boven water dat De J. bevriend was met Abdelhakim A. uit Nijmegen.