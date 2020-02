Hoog water: drijvende snackbar voor vogels, maar laat vluchtend wild met rust

Verdrinken

Maar, zo waarschuwt hij, ga de komende dagen de dijk niet af richting die paar hooggelegen gebieden in de uiterwaarden waar dieren naartoe gevlucht zijn. ,,Zeker als mensen er met honden wandelen, kan het misgaan. Reeën, vossen en hazen springen dan het water in en kunnen verdrinken. Op zich kunnen alle dieren zwemmen, maar als de afstand te groot is of de stroming te sterk, overleven ze het niet. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.” Ook de kuddes wilde grazers (zoals konikpaarden en galloways) zoeken hun toevlucht tot die hogere plekken en hebben er baat bij met rust gelaten te worden. Daarom worden vandaag de meest kwetsbare gebieden afgezet en tot verboden gebied verklaard.

Verboden toegang

Het gaat om delen van de Gendtse Waard, Millingerwaard en Bisonbaai. ,,Over de toegangsborden hangen we vuilniszakken en er komen verbodsbordjes", zegt Teunissen. ,,Zaterdag en zondag zullen we surveilleren, en bij de Bisonbaai zijn ook boswachters aanwezig om uitleg te geven over de maatregelen.”



Het hoge water levert een deel van de dieren stress op, voor anderen is het een feest. Zo is de natuur: het is een kwestie van eten of gegeten worden. ,,Je ziet nu bijvoorbeeld op het water een bruine drijflaag van springstaarten, kleine insecten die normaal in het strooisel leven. Ook allerlei torretjes en spinnetjes drijven op het water. Meeuwen en andere vogels, maar ook vissen kunnen hen nu makkelijk eten en genieten volop van die miljarden insecten.”