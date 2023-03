Hoogleraar Alexey Kimel blijft zijn ouders in Sint-Petersburg bezoeken: ‘Rusland blijft mijn land’

indebuurt.nl Aha: hier komt het woord 'gas' vandaan in Nijmeegse straatna­men

Je kent ze vast wel: Papengas, Kabelgas of Kerkegasje. Straatnamen van vaak kleine, smalle straatjes en steegjes in het centrum van Nijmegen. Het is uniek in Nederland. Alleen in Nijmegen en soms in Limburg kom je ze tegen. Waar komt het woord ‘gas’ eigenlijk vandaan?