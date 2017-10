Hoogleraar deelt zorg protesterende studenten over onderwijs in Engels

Predikant geschokt door diefstal: 'Zijn je spullen zelfs in de kerk niet veilig?'

16 oktober NIJMEGEN - Susanne Freytag, predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Nijmegen, is er beduusd van. Afgelopen zondag kwam een man tijdens het slotlied van de dienst de Lutherse kerk binnen, ging achterin zitten en maakte zich even later plotseling uit de voeten. Met de tas van een vrouwelijke kerkganger in zijn hand. ,,Ongelofelijk. Nu zoeken zakkenrollers hun prooi zelfs in de kerk.’’