Hoogleraar Engelen gefascineerd door de gewone mens: ‘Vrijen hing vroeger samen met de agrarische kalender’

Engelen: ,,Op basis van de historische demografische ontwikkelingen in Europa begrijp je beter wat in Afrikaanse landen gebeurt, en wat je bijvoorbeeld moet doen om te zorgen dat er daar minder kinderen worden geboren.”



Historicus Engelen (68) is al zijn leven lang gefascineerd door het leven de gewone mens. ,,Geschiedenis gaat vaak over grote gebeurtenissen, processen en belangrijke mensen. De Industriële revolutie, de Tweede Wereldoorlog, Hitler, Napoleon, dat soort fenomenen.”



,,Al toen ik studeerde dacht ik: er zijn heel veel mensen geweest die allemaal hun eigen levens geleid hebben en waar we ons nauwelijks mee bezighouden. Daar zijn niet zo veel bronnen over. Belangrijke mensen schreven zelf, of daar werd over geschreven. Maar ook van meest eenvoudige mensen zijn aantekeningen: over geboorte, trouwen, kinderen krijgen, sterven. Wat ik probeer is levens van die mensen te reconstrueren met behulp van die gegevens.”