Hoogleraar Filosofie handelde ‘ongepast’, Radboud zet hem aan de kant als decaan

Video Drukte bij Nijmeegse teststraat: zo laat Sanne uit Beuningen zich testen op corona

11 september NIJMEGEN - Het is in heel het land druk bij de testlocaties van de GGD. Zo ook in Nijmegen. Auto’s en fietsers blijven de hele dag af en aan rijden. Sanne Frank (23) uit Beuningen is een van de velen die zich laat testen, hoe gaat dat?