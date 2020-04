Hoogleraar Gender: ‘Het aantal vrouwelijke corona-slachtoffers ten opzichte van mannen zal stijgen’

Na corona tweede crisis in de zorg: ‘Er zullen extreme wachttij­den ontstaan’

6:55 NIJMEGEN - Ná de coronacrisis moeten we rekening houden met een tweede crisis in het gezondheidszorg. Alle behandelingen die nu zijn uitgesteld, moeten namelijk op enig moment weer gestart geworden. En dat in een situatie dat de aanslag die de coronacrisis op de ziekenhuizen betekent nog lang niet uitgewerkt is.