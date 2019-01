Hoogleraar Ira Helsloot: ‘We accepteren bewuste chaos bij winterweer in ruil voor goedkoper treinkaartje’

Helsloot is toevallig ook hoogleraar ‘Besturen van Veiligheid’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Geen hond die ernaar vraagt, maar hij zou de wachttijd van die andere treinreizigers zinvol kunnen vullen met een hoorcollege waarin hij uitlegt waarom ze nou precies massaal langer op stap zijn vandaag. Voor de krant dan maar: ,,Door de huidige drukte op het spoor valt direct de dienstregeling in duigen als het ergens mis gaat. Daarom laat de NS uit voorzorg de helft van de treinen staan. Maar nog belangrijker is dat we niet willen investeren in winterbestendig materieel. In de zomer is dat goed, want dan heb je dat geld voor andere zaken beschikbaar. En in de winter sneeuwt het niet zo vaak. Dus vandaag is een bewuste chaos die wij accepteren: langere reistijden in de winter in ruil voor een goedkoper treinkaartje.”