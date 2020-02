Hoogleraar: Nijmegen subsidieert een Turkse extreemrechtse organisatie

Oproep Oproep: Zet jij je auto ook wel eens in parkeerga­ra­ge De Kazerne?

13:09 NIJMEGEN - Naar aanleiding van de bekladding van verschillende oldtimers in de Nijmeegse parkeergarage De Kazerne, komen we graag in contact met mensen die hun auto vaker in die garage parkeren. Of misschien is jouw oldtimer wel doelwit geweest. Ook met bewoners van het Limos-terrein willen we praten. Dat kan natuurlijk ook anoniem. Reageren kan door een mailtje met telefoonnummer te sturen naar c.beckers@gelderlander.nl.