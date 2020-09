Hoogste aantal coronabesmettingen in Nijmegen tot nu toe: situatie wordt zorgelijk

NIJMEGEN - De stijging van het aantal besmettingen in Nijmegen zet stevig door: zondag kwamen er 56 bij, het hoogste aantal tot nu toe. De aantallen in Nijmegen zijn dusdanig, dat op basis van de modellen de situatie in de stad zorgelijk begint te worden.

Tot nu was afgelopen vrijdag met 49 besmettingen de hoogste piek. Zaterdag kwamen daar 38 besmettingen bij, maar ook dat aantal gaat nog ver boven de ‘signaalwaarde’ uit op basis waarvan bekeken wordt of er geen extra maatregelen genomen moeten worden. Die signaalwaarde is vastgesteld op 7 besmettingen per 100.000 inwoners per dag. Nijmegen kwam zondag boven de 30 uit.

Al twee weken flink raak

Ter vergelijking: als in een regio in een week opgeteld in totaal 50 besmettingen per 100.000 mensen zijn, wordt al gekeken naar maatregelen, na nog zo'n week geldt zo'n regio als 'zorgelijk’. In Nijmegen is dat aantal van 50 al in twee dagen gehaald en is het al twee weken flink raak met opgeteld meer dan 100 besmettingen per week.

Nu geldt wel dat bij het nemen van extra maatregelen in principe gekeken wordt naar de hele veiligheidsregio waartoe een gemeente behoort. Nijmegen hoort bij Gelderland-Zuid en in omliggende gemeenten valt het aantal besmettingen nog reuze mee. Ook het aantal ziekenhuisopnames wordt meegewogen. In Nijmegen zijn dat er in een week tijd maar drie.

Opmerkelijk

Overigens turfden Arnhem en Ede zondag elk 16 besmettingen. Dat is net zoveel als studentenstad Wageningen zes dagen geleden had: die kreeg er zondag maar twee besmettingen bij. Dat is opmerkelijk: algemeen wordt aangenomen dat het virus zich momenteel vooral veel verspreidt onder studenten.