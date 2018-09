Hoogste NAVO-baas loopt Sunset March op De Oversteek

De Amerikaanse heeft en klinkende militaire carrière achter de rug. Zo behoort hij tot de Joint Chiefs of Staff waarin de hoogste militaire leiders van het ministerie van Defensie zijn verzameld en vocht hij in de Irak-oorlog. Verder was hij enkele jaren geleden nog commandant van de 82nd Airborne Division, die een hoofdrol had bij operatie Market Garden in 1944.



Daarom is hij deze week ook present bij de herdenkingen. Zo loopt Scaparrotti deze ochtend een deel van de jaarlijkse Monumententocht Operatie Market-Garden in Groesbeek mee, waarbij ook de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is aanwezig. Het is voor het eerst dat de generaal Scaparrotti het gebied bezoekt, waar zich de operatie heeft afgespeeld.



De Sunset March wordt sinds oktober 2014 elke dag gelopen.