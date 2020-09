Hoogste woontoren van Nijmegen krijgt ook rijkere huurders

Woningcorporatie Talis heeft toestemming gevraagd aan de gemeente om andere huurders te plaatsen in het gebouw en die is nu verleend door burgemeester en wethouders van Nijmegen.



Talis kondigde enkele weken geleden in deze krant al aan dat er wat meer variatie in de huurders moest komen van de Nimbustoren. Bewoners van de torenflat beklaagden zich over vervuiling, vernieling en geluidsoverlast van het complex. Voor Talis was dat reden te onderzoeken of het zou helpen een deel van de appartementen te verhuren aan oudere huurders.



De hoogste woontoren was sinds de oplevering in 2016 alleen bestemd voor beginnende huurders. Die kunnen hoogstens vijf jaar wonen in het pand dat 24 verdiepingen en 117 goedkope appartementen telt. Bij het tekenen van het huurcontract mag een bewoner niet ouder zijn dan 27 jaar.