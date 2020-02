Hoogwater: bussen zaterdag mogelijk niet over Waalkade

Veroordeel­de stalker ‘weer lastpak’ in Nijmegen en Zutphen: ‘Ik sla je kankermoe­der kapot’

18:10 NIJMEGEN / ARNHEM - Een 41-jarige Nijmegenaar die in 2018 nog maanden celstraf kreeg voor het stalken en bedreigen van zijn Nijmeegse ex-vriendin en haar familie, is weer lastig geweest in Zutphen en Nijmegen volgens politie en justitie.