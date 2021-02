Hoogwaterfietser Remco gaat over de natte Waalkade: Omdat het kán

,,Voor mij is het de meest rechtstreekse weg, en het gaat goed met deze fiets.” Met zijn bijzondere vehikel trekt hij altijd al bekijks in de stad. Zijn waterfietserij is helemaal een attractie. Omdat er nogal wat mensen op de kade naar het hoge water komen kijken wordt hij vaak op de foto gezet.

Quote Mensen worden er vrolijk van als ze mij zien rijden. Of ze zijn verbijs­terd. In elk geval gebeurt er iets op straat. Remco Visser, Kunstenaar en fietsenbouwer

Remco Visser is beeldend kunstenaar en hij maakt ‘street art’. In Nijmegen is hij bekend van grote muurschilderingen, bijvoorbeeld bij hotel Credible en op een aantal hofjes in de binnenstad. Samen met een vriend is hij een paar jaar geleden verhoogde fietsen gaan bouwen. ,,Gewoon omdat het kán. Mensen worden er vrolijk van als ze mij zien rijden. Of ze zijn verbijsterd. In elk geval gebeurt er iets op straat.”

Cruisen door de stad

Visser fietst regelmatig door de stad op zijn zelfgebouwde tweewieler. ,,Het is een soort cruisen want je kunt niet zo hard. Je zit lekker hoog en hebt goed overzicht. Gevaarlijk is het niet. Als ik snel moet stoppen, gebruik ik de terugtraprem en in één beweging sta ik dan ook op de grond.”