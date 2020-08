Hoop op Zevenheuvelenloop: ‘Als er twijfel is, gaan we het niet doen’’

Vorige week was er overleg op het Nijmeegse stadhuis over de blauwdruk voor een veilig hardloopevenement. ,,We hebben geen ‘ja’ gekregen, maar ook geen ‘nee’”, zegt directeur Alexander Vandevelde van de organiserende Stichting Zevenheuvelenloop. ,,We hebben nog zeker geen go, maar een ‘misschien’.”

Dat biedt hoop. Duidelijk is dat de Zevenheuvelenloop, als-ie doorgaat, een rustige wordt. Zonder volgepropte startvakken en zonder publiek bij de finish. En niet met 25.000 deelnemers, maar met ongeveer de helft, maximaal 15.000.

Corona-proof

De Zevenheuvelenloop kwam half juni al met een blauwdruk voor een corona-proof evenement. De start zou moeten worden uitgesmeerd over de dag, vanaf 9 uur ‘s ochtends . In de startvakken worden deelnemers, maximaal 400, verdeeld over stippen op de weg die 1,5 meter afstand markeren. Niet iedereen vertrekt dus tegelijkertijd: per minuut zullen steeds 150 lopers op weg gaan over het 15 kilometer lange parcours.

Ook de finish zou ‘gespreid’ worden met per minuut de binnenkomst van 40 à 50 lopers, met een maximum van 70. Voor de Zevenheuvelennacht op zaterdagavond 14 november - goed voor tussen de 7.000 en 8.000 deelnemers - gelden dezelfde veiligheidsregels. De mini-Zevenheuvelenloop voor kinderen is geschrapt. Vandevelde: ,,De jongsten komen met hun ouders. Dan lukt het niet om anderhalve meter afstand te houden.”

Toetsen

De organisatie wilde die blauwdruk eerst laten toetsen voordat een officiële vergunningaanvraag de deur uit zou gaan. ,,We wilden weten hoe instanties naar ons plan kijken voordat we al het werk gaan doen voor de aanvraag. We hebben wat opmerkingen gehad, dus op een aantal punten gaan we ons plan aanpassen.” Voor de organisatie is één ding helder: ,,Als er twijfel is, gaan we het niet doen. Het zou mooi zijn als het wel lukt: dat geeft hoop, dat geeft energie.”

Hardlopers staan te popelen, weet Vandevelde via reacties die binnenkomen. Maar voorlopig is inschrijven voor de Zevenheuvelenloop niet mogelijk. De organisatie hoopt volgende maand duidelijk te hebben: kan het doorgaan of niet? ,,Ik roep mensen op om vooral te gaan trainen. Want gaat-ie niet door, dan zijn ze in ieder geval gezond bezig!”