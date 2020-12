Horeca demonstreert maandag in Den Haag voor meer steun en heropening: horecabond doet niet mee

De actie wordt georganiseerd door de Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG). Ze zeggen een achterban te vertegenwoordigen van ongeveer 10.000 horecaondernemers.

De actieclub is van mening dat de huidige steun voor de horecazaken volstrekt onvoldoende is en bij ongewijzigd beleid duizenden horecabedrijven kopje onder zullen gaan. ‘Onze inzet is en blijft: géén horecaonderneming mag sneuvelen als gevolg van coronamaatregelen’, schrijven ze in een manifest.

Geen verlies van omzet

Ze willen dat het mogelijk wordt personeel tijdelijk te ontslaan en dat uitkeringsdienst UWV de ontslagvergoeding voor weggestuurd personeel betaalt. Ook willen ze maatwerk, bijvoorbeeld voor horecabedrijven die door de steunregels buiten de boot vallen. Daarbij gaat het onder meer om zaken die dit jaar pas zijn geopend en daardoor geen verlies van omzet kunnen laten zien. Ook willen ze compensatie voor bedrijven die nog wel een afhaalservice hebben maar toch ook uitval van personeel hebben door de quarantainevoorschriften.

De actievoerende horecabedrijven willen zo snel mogelijk weer open kunnen. Ook daarvoor willen ze dat de overheid geen generieke maatregel treft maar per type horecazaak kijkt wat er mogelijk is. Ook willen ze geen algemene beperking meer van het aantal gasten per zaak. 'Kijk bij heropening niet naar het maximaal aantal personen per ruimte, maar per vierkante meter.’

Quote Indien we totaal aan ons lot worden overgela­ten en genegeerd worden dan gaan we 17 januari open. Het houdt een keer op Khalid Oubaha

Het houdt een keer op

,,Indien we totaal aan ons lot worden overgelaten en genegeerd worden dan gaan we 17 januari open’’, stelt Khalid Oubaha, de grootste horecaondernemer in de regio met tientallen zaken in Arnhem en Nijmegen. ,,Het houdt een keer op.’’

Het dreigement om per 17 januari hoe dan ook open te gaan, komt van verschillende regionale afdelingen van horecabond Koninklijke Horeca Nederland. De landelijke bond staat daar niet achter.

De bond zat maandag nog om tafel met minister Hoekstra die toegezegd zou hebben uiterlijk op dinsdag 8 december met meer duidelijkheid te komen over de mogelijke heropening van de horeca en een steunpakket.

Uit een recente enquête die de bond onder de leden heeft gehouden blijkt dat horecaondernemers dit jaar inschatten dat vergeleken met vorig jaar hun omzet is gehalveerd. Sinds het begin van de crisis hebben ondernemers 3,5 à 4 miljard euro aan reserves en privévermogen in hun bedrijf gestoken.