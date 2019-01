Horeca een stuk blijer met aanpak van Waalkade

Ook klaagden ze over terugloop van het aantal klanten, met name in de avonduren. Maar de gemeente heeft intussen een groot informatiebord geplaatst met daarop fraaie tekeningen van de toekomstige aanblik van de kade plus de mededeling ‘horeca bereikbaar’. Er is geen verlichting geplaatst, zoals eerder werd gevraagd, maar veel ondernemers laten zelf het licht binnen aan.

,,Het is niet veel minder druk dan anders. We hebben nog een goede aanloop”, zegt Shadi Almalla van Shaami Huis, al bijna vijf jaar aan de Waalkade gevestigd. Hij is er blij mee dat de Waalkade nu wordt aangepakt.

Kleine verbouwing

De uitbaters van De Gelagkamer hebben in de eerste twee, altijd rustige, weken van januari besloten een kleine verbouwing uit te voeren. ,,De toiletten moesten hoognodig vernieuwd worden en we hebben meteen ook wat dingen gewijzigd in het interieur”, vertelt bedrijfsleider Cynthia Kroon. ,,Er zijn nieuwe banken geplaatst en we hebben meer groen in de zaak. Planten en zo. De Waalkade wordt groener dus doen wij het binnen ook. Verder hebben we de menukaart helemaal vernieuwd. We serveren geen driegangenmenu’s meer, de gerechten zijn nu los verkrijgbaar.”

Quote De Waalkade wordt groener dus doen wij het binnen ook. De uitbaters van De Gelagkamer

Parkeerruimte

Afgelopen vrijdagavond was De Gelagkamer weer voor het eerst geopend. ,,We hebben eigenlijk niet zo’n last gehad van de werkzaamheden. Bij ons werkt het vooral op reserveringen. We zijn niet zo afhankelijk van klanten die spontaan aan komen lopen”, aldus Kroon. ,,Enige nadeel is dat het parkeren veel lastiger is geworden.”