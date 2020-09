Horecabaas voelt zich opgejaagd wild en smeekt Bruls om hulp: ‘We maken allemaal fouten. Kijk naar Grapperhaus’

Storm van verontwaar­di­ging over gedwongen afbreken speelbos Lent: ‘Kinderen niet alles verbieden door stomme regels’

13:08 NIJMEGEN - Het mogelijke afbreken of sluiten van speeltoestellen in het Sprokkelbos in Lent (Nijmegen-Noord) heeft online tot een storm van verontwaardiging geleid. De bekende boswachter Tim Hogenbosch is boos omdat ‘kinderen nu van alles verboden wordt door een paar stomme regels’.