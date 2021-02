Horecaprotest breidt zich uit, overal terrassen opgebouwd: ‘Buiten open kan prima’

de lunchpauze Het gras in het Goffertsta­di­on zo strak als een golfbaan

23 februari Op een regenachtige dag loop ik over het gras van het Goffertstadion en zie van dichtbij alle nopafdrukken van afgelopen weekend. Vier heren zijn bezig met het herstellen van het gras: pollen worden teruggelegd, de aarde wordt soms wat opgetild met de riek, elke vierkante meter wordt zo minutieus bekeken. Erwin, Wim, Danny en Daan behoren tot de groep van twaalf onderhoudsmannen bij NEC. Zij verzorgen de trainingsvelden, ze maken de toiletten schoon, rapen alle achtergebleven troep van de tribunes en zorgen dus ook voor de beste grasmat van de Keukenkampioendivisie. De kennis hiervoor krijgen zij onder andere van hun oud-collega’s, de nieuwste inzichten worden geleverd door het bedrijf VGR, specialist in ook de grasmatten van golfbanen. Tijdens de wedstrijden zijn de mannen voor beide speelhelften steeds een kwartier op het veld bezig om de boel zo strak mogelijk te krijgen. Om 12.00 uur zitten de heren in de kantine, naast het kantoortje van stadionmanager Theo van Benthum: boterhammetjes, soep uit een pakje, televisie in de rug, pak melk op tafel. Het werk is goed als de zon schijnt. En als NEC wint, uiteraard. Ze weten het zeker: NEC wordt kampioen. De mannen kijken nu al uit naar de prachtigste sportieve krachtmeting die dan weer op de agenda zal staan: thuis tegen Vitesse!