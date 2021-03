Horecastel staat in half jaar tijd diep in het rood: ‘Boos op Rutte, ruzie met de huurbaas’

Omdat Tonny (66) en Lon Sip (67) geen pensioen hebben, namen zij in 2017 café de 3Sprong over. Een zakcentje zou het moeten opleveren, om naast hun AOW van rond te kunnen komen. ,,Het eerste jaar was zwaar, maar in 2019 hadden we een prima omzet”, zegt uitbater Tonny. ,,We stopten het meeste geld ook direct weer terug het café in, door bijvoorbeeld nieuwe terrasstoelen te kopen.”