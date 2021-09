Horecatycoon Oubaha is om en gaat gasten tóch controleren op coronapas: ‘Ik sta met mijn rug tegen de muur’

Den Haag heeft wel geld maar geen plannen, overal in regio heerst onbegrip: ‘Van sorry kan ik geen boodschap­pen kopen’

21 september ARNHEM - Slechts een enkeling in deze regio weet na Prinsjesdag dat er dingen gaan veranderen in zijn of haar leven. Inwoners en bestuurders zagen met lede ogen aan hoe Prinsjesdag weinig meer was dan een rituele dans waarbij iedereen vooral wacht op een nieuw kabinet.