Hormonen geven aan transgenderkinderen is omstreden, maar volgens artsen toch soms nodig: ‘Het is kiezen uit twee kwaden’

Bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen hadden ze eigenlijk geen plannen om een transgenderkliniek te beginnen. Tot het ministerie belde, of zij Amsterdam UMC niet konden helpen. Vanwege de lange wachtlijst voor de transgenderzorg, die opliep tot wel drie jaar.



Het Radboudumc, waar het kinderziekenhuis onder valt, ging akkoord. Het eerste jaar werden alleen kinderen geholpen. Vanaf maandag kunnen ook volwassenen terecht in het Nijmeegse transgendercentrum.



Hedi Claahsen, hoofd van het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender, ziet kinderen die al lang op een wachtlijst staan. ,,Daarom zijn ze al ver in het proces. Ze weten wat ze willen. Ze komen bij ons met een directe vraag. Bijvoorbeeld dat ze van een meisjes een jongen willen worden, of andersom. Wij gaan dan een stap terug. Naar het begin. Wie ben je? Welke zaken spelen er nog meer in je leven?”



Aan medisch psycholoog Chris Verhaak de taak om de jongens en meisjes verder te onderzoeken. Na een serie gesprekken moet meer duidelijk zijn. ,,Hoelang wil een kind al een jongen of een meisje zijn? Hoe zit het kind verder in zijn of haar vel? Zijn er andere vragen over de gezondheid? Die kunnen ook invloed hebben op de gender die een kind ervaart.”