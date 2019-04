Horrorgame naar Nijmegen: ‘Elders kwamen sommigen jankend de deur uit’

Onderzoek naar explosie in trein Nijmegen afgerond, politie sluit misdrijf uit

17:02 NIJMEGEN - Het onderzoek naar de explosie in een trein op het Nijmeegse rangeerterrein van zondagochtend is afgerond. Dat meldt de politie. Wat er zich heeft afgespeeld in de betreffende trein blijft echter onduidelijk. De enige conclusie die de politie deelt, is dat er niemand behalve het dodelijk slachtoffer bij de explosie betrokken was.