‘Horrorstraat’ in Lent wordt aangepakt door varkensruggen een opvallende kleur te geven

Daarmee heeft de kruistocht van Lentenaar Stef de Grood (68) tegen de gevaarlijke situatie in de belangrijke fietsstraat van het dorp succes gehad. Op vrijdag 10 januari smakte hij hard tegen de grond, toen hij op de Laauwikstraat drie naast elkaar rijdende en appende scholieren aan het inhalen was.



Hij raakte uit balans, omdat hij daarbij over de verhoogde ‘struikelstrook’ in het midden van de weg reed. ,,Levensgevaarlijk”, noemde hij de situatie in een interview met deze krant.



,,Dat verhaal heeft nogal wat losgemaakt”, vertelt De Grood enkele weken later. Hij kreeg onder meer diverse foto’s van andere dorpsgenoten die een fietsongeval hebben gehad in de straat.