Hotel Hertogplein wordt Hotel Linnen en verdubbelt aantal kamers

Politie waarschuwt Nijmeegse studenten voor 'vluggertje' na inbraak­golf

23 augustus NIJMEGEN - Met een nieuw studiejaar in aantocht waarschuwt de politie studenten in Nijmegen via sociale media hun woning goed af te sluiten tegen inbrekers. Vlak voor het begin van de zomer was er sprake van een inbraakgolf bij Nijmeegse studenten, zegt wijkagent Koen Meeuwsen.