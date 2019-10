Hotel op startplek van Vierdaagse gaat in zomer 2021 open

NIJMEGEN - In het najaar van 2021 kunnen de eerste hotelgasten terecht in het Opus-gebouw in Nijmegen, de voormalige meisjesschool aan het Vierdaagseplein. Het hotel staat min of meer op de startplek van de Vierdaagse.

Er is nog zo'n twee jaar nodig voor verder uitwerking van het definitieve ontwerp, de omgevingsvergunning en de feitelijke verbouwing. Het Opus-gebouw kende de afgelopen jaren verschillende eigenaren, maar de plannen van het eerste uur zijn nagenoeg ongewijzigd: het Opusgebouw wordt een hotel met maximaal 105 kamers. Om die te realiseren wordt achter het gebouw, in het midden, een nieuwe vleugel gebouwd. Op de begane grond komen diverse horeca voorzieningen en een wintertuin.



,,Het is best ingewikkeld om er een goed gebouw van te maken. Dat kost tijd.” Dat zegt projectontwikkelaar Thijs Croon van Lingotto. Deze vastgoedontwikkelaar uit Amsterdam heeft het pand dit jaar gekocht. Het Opus-gebouw is het eerste pand buiten de randstad van de ontwikkelaar. ,,Een fantastisch gebouw dat dateert uit 1921 met een mooie hal en mooie gangen met vijf meter hoge plafonds, de kwaliteit is zó goed, dat krijg je cadeau,” zegt Croon.

Het wordt een viersterrenhotel

,,We willen meer bieden dan een hotelkamer. Daarom voegen we er in het gebouw uitgebreide sport en spa-welness-voorzieningen aan toe. ,,We willen het gebouw ook transparant en toegankelijk maken. Daarom komen er aan de voorzijde aan het plein twee glazen serres, links en rechts van de hoofdentree. Hier komt onder andere horeca en flexibele werkplekken.”



Het Opus-gebouw wordt een viersterrenhotel. Croon: ,,We richten ons door de week op de zakelijke klant en in het weekeinde op de toerist. Maar het Opus-gebouw moet ook een plek voor Nijmegenaren worden. Mensen kunnen hier een flexibele werkplek krijgen, vergaderen maar ook sporten en van de welness-faciliteiten gebruik maken. Ze kunnen lid worden van Opus, we rekenen op een paar honderd members.”

