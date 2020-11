‘House of Cards’ bij SP: is ‘radicale’ Nijmegenaar uit partij gezet omdat hij een burgeroorlog wil?

Nijmeegse jonge helden gehuldigd op school: ‘We moesten helpen’

18 november NIJMEGEN - In normale tijden is de uitreiking van de Nijmeegse kinderlintjes een feestelijke aangelegenheid in de raadszaal van het stadhuis. Dit keer ging burgemeester Hubert Bruls naar de jonge helden toe terwijl ze op school waren.