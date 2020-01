Housefeesten in de Eusebiuskerk zijn er al jaren; waarom de Sint-Steven haar ziel niet aan de duivel verkoopt

In een handom­draai werd de telefoon van Sofie gejat op station Nijmegen

13:20 NIJMEGEN - In een handomdraai was haar telefoon weg. Sofie werd op het station in Nijmegen beroofd. En zij was zeker niet het enige slachtoffer, zo blijkt uit cijfers van de politie. In twee maanden tijd kwamen liefst 64 aangiften binnen van zakkenrollerij, telkens gepleegd door jonge asielzoekers. Sofie: ,,Ze gingen zó geraffineerd te werk.”