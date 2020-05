Hubert Bruls: ‘4 mei plaatst alles in perspectief: oorlog was vele malen erger dan wat we nu meemaken’

Horecabaas met veertien kroegen in Arnhem en Nijmegen: 1 juni open of meer steun, anders actie

10:25 NIJMEGEN/ ARNHEM - Als er voor 1 juni geen extra financiële steun komt voor de horeca of deze dan nog niet open mogen, ‘komt er sowieso actie’. ,,Want als er niks gebeurt en we doen zelf niks, gaan we ook kapot.’’