Hubert Bruls: ‘Ga niet met z’n allen in de rij staan voor Ikea, des te eerder zijn we van het virus af’

Spannende weken voor de in Ghana achterge­ble­ven kinderen van Aren Kollie: ‘Ik ben echt de enige die ze hebben’

3 november NIJMEGEN - De vijfjarige Rochelle is ,,very happy”. Na vier jaar is ze eindelijk herenigd met haar moeder Aren Kollie. Deze Liberiaanse ontvluchtte in 2016 haar geboorteland en moest daarbij haar vier jonge (pleeg-)kinderen en haar minderjarige broertje achterlaten. Er zit eindelijk schot in procedure die moet leiden tot gezinshereniging, die al twee jaar speelt.