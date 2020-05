Hubert Bruls genoemd als nieuwe burgemeester van Den Haag, zelf wil hij niet in gaan op ‘geruchten’

De post van Den Haag wordt gezien als een zware functie en Bruls wordt gezien als iemand die dat aankan. Zeker de afgelopen jaren heeft Bruls zich regelmatig gemeld in landelijke discussies over onder meer drugscriminaliteit, politiesterkte en coffeeshops. De laatste weken is hij zelfs veelvuldig in het landelijk nieuws als voorzitter van de Veiligheidsberaad, de club van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Zij komen wekelijks bijeen om over coronamaaregelen te praten. Bruls geeft persconferenties en schuift regelmatig aan in talkshows op tv.