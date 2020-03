Hubert Bruls: ‘Ieder nieuw sterfgeval raakt me’

Waarom moest het Piet Moeskoppad in recordtem­po open- en dichtge­legd?

30 maart NIJMEGEN - Wie via het Piet Moeskoppad richting Lidl of gezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen wilde, zag z’n weg sinds afgelopen week versperd. Nu is het pad alweer deels dichtgelegd, met dezelfde tegels. Waar was dat omlopen en -fietsen nu voor nodig?